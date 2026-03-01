Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine samedi 21 mars 2026.
Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine
MJC Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 Mars 2026 De 13h30 à 17h30
Réparons ensemble vos objets en panne lors d’un moment convivial !
Chacun peut venir apprendre à réparer ses objets avec l’aide de bénévoles.
sans inscription .
MJC Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90 mjcromilly@gmail.com
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English :
L’événement Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise