Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine

MJC Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 De 13h30 à 17h30

Réparons ensemble vos objets en panne lors d’un moment convivial !

Chacun peut venir apprendre à réparer ses objets avec l’aide de bénévoles.

sans inscription .

MJC Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 59 90 mjcromilly@gmail.com

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English :

L’événement Romilly Répare à la MJC de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise