Rom’Lit spécial classiques de la littérature Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 11 octobre 2025.

Pour ce premier rendez-vous, nous avons invité François, grand amateur de classiques ! N’hésitez pas à venir avec votre classique préféré, ou détesté pour entamer la discussion.

François nous lira quelques textes choisis avec vous dans ses extraits préférés.

Venez discuter littérature au café littéraire du samedi matin !

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre