Rommelbootzen au Château Saint Sixte Freistroff

Entrez dans le monde mystérieux des petits sorciers

Une soirée enchantée vous attend histoires qui chatouillent les frissons, ateliers malicieux, jeux de bois grandeur nature, sculptures de betteraves ensorcelées et plein d’autres surprises…

Pour les gourmands, la marmite fumante de la sorcière mijotera rien que pour vous, accompagnée du bar des sorciers et d’un espace restauration.

Et quand la nuit tombera, place à la magie d’un grand final plein d’émerveillement !

Petits et grands sorciers sont invités à venir déguisés pour profiter encore plus de l’aventure.

Au programme

-Potions magiques à inventer.

-Contes frissonnants à écouter.

-Atelier de Rommelbootzen et bricolages créatifs.

-Jeux de piste et défis mystérieux.

-Jeux insolites en bois géants.

-Délicieuse marmite de la sorcière à savourer.

Entrée sur le domaine uniquement entre 16h et 17h.Tout public

rue du château Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 84 65 89 48 chateaustsixte@gmail.com

English :

Enter the mysterious world of little wizards

An enchanted evening awaits you: chilling stories, mischievous workshops, life-size wooden games, bewitched beet sculptures and plenty of other surprises?

For those with a sweet tooth, the witch?s steaming cauldron will be simmering just for you, along with a wizard?s bar and food court.

And when night falls, it’s time for the magic of a grand finale full of wonder!

Young and old wizards alike are invited to come in disguise to enjoy the adventure even more.

On the program:

-Magic potions to invent.

-Chilling tales to listen to.

-Rommelbootzen workshop and creative crafts.

-Treasure hunts and mysterious challenges.

-Unusual giant wooden games.

-Delicious witch’s brew to savor.

Entry to the estate only between 4pm and 5pm.

German :

Treten Sie ein in die geheimnisvolle Welt der kleinen Zauberer!

Es erwartet Sie ein zauberhafter Abend mit Geschichten, die Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen, schelmischen Workshops, lebensgroßen Holzspielen, Skulpturen aus verhexten Rüben und vielen anderen Überraschungen?

Für die Feinschmecker gibt es einen dampfenden Hexenkessel, der nur für Sie kocht, sowie eine Hexenbar und einen Restaurantbereich.

Und wenn die Nacht hereinbricht, gibt es ein großes Finale voller Magie und Staunen!

Kleine und große Hexen und Zauberer sind herzlich eingeladen, verkleidet zu kommen, um das Abenteuer noch mehr zu genießen.

Auf dem Programm stehen:

-Zaubertränke zu erfinden.

-Gruselige Geschichten zum Zuhören.

-Rommelbootzen-Workshop und kreative Basteleien.

-Schnitzeljagd und geheimnisvolle Herausforderungen.

-Ungewöhnliche Spiele aus riesigen Hölzern.

-Leckerer Hexentopf zum Genießen.

Eintritt auf das Gelände nur zwischen 16:00 und 17:00 Uhr.

Italiano :

Entrate nel misterioso mondo dei piccoli maghi

Vi aspetta una serata incantata: storie da brivido, laboratori birichini, giochi in legno a grandezza naturale, sculture di barbabietole stregate e tante altre sorprese?

Per i più golosi, il calderone fumante della strega sobbollirà solo per voi, insieme al bar dei maghi e a un’area ristoro.

E quando cala la notte, è il momento della magia di un gran finale pieno di meraviglie!

I maghi grandi e piccini sono invitati a venire in maschera per godersi ancora di più l’avventura.

In programma:

-Pozioni magiche da inventare.

-Racconti da brivido da ascoltare.

-Laboratorio Rommelbootzen e artigianato creativo.

-Cacce al tesoro e sfide misteriose.

-Insoliti giochi giganti in legno.

-Una deliziosa pentola della strega da assaporare.

Ingresso alla tenuta solo tra le 16.00 e le 17.00.

Espanol :

Entra en el misterioso mundo de los pequeños magos

Te espera una velada encantada: historias escalofriantes, talleres traviesos, juegos de madera a tamaño real, esculturas de remolacha embrujadas y muchas sorpresas más..

Para los más golosos, el caldero humeante de la bruja estará a punto de hervir, junto con el bar de los magos y un patio de comidas.

Y cuando cae la noche, llega la magia de un gran final lleno de maravillas

Invitamos a jóvenes y mayores magos a venir disfrazados para disfrutar aún más de la aventura.

En el programa:

-Pociones mágicas para inventar.

-Cuentos escalofriantes para escuchar.

-Taller de Rommelbootzen y manualidades creativas.

-Búsqueda del tesoro y desafíos misteriosos.

-Insólitos juegos gigantes de madera.

-Una deliciosa olla de bruja para saborear.

Entrada a la finca sólo de 16:00 a 17:00 h.

