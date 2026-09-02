Informations pratiques

Montaigu-Vendée

ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence

Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 14:30:00

fin : 2027-03-09 16:00:00

Date(s) :

2027-03-09

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Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 35 44 71 74

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English :

L’événement ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Montaigu