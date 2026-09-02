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AGENDA · Montaigu-Vendée

ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence Montaigu-Vendée

mardi 9 mars 2027 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
mardi 9 mars 2027
Fin
mardi 9 mars 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Saint-Georges-de-Montaigu
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence

Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09 14:30:00
fin : 2027-03-09 16:00:00

Date(s) :
2027-03-09

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Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 35 44 71 74 

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English :

L’événement ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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