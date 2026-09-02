AGENDA · Montaigu-Vendée
ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence Montaigu-Vendée
mardi 9 mars 2027 · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence
Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09 14:30:00
fin : 2027-03-09 16:00:00
Date(s) :
2027-03-09
.
Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 35 44 71 74
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English :
L’événement ROMS ET GENS DU VOYAGE – Conférence Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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