ROMUALD MAUFRAS – LE SPLENDID Lille samedi 22 novembre 2025.
ROMUALD MAUFRAS Début : 2025-11-22 à 20:45. Tarif : – euros.
Le spectacle est annulé, remboursement des billetsSUPERNOVA EN ACCORD AVEC SYMPATHY PRODUCTION PRESENTE : ROMUALD MAUFRASÀ l’image de ses vidéos de sur internet, sur scène, Romuald parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation… Après une « SAISON 2 » à succès à travers toute la France, Romuald revient avec son nouveau spectacle « SAISON 3 » avec toujours plus d’impertinence !Le saviez-vousLe spectacle est différent tous les ans en fonction de l’actualité
LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59