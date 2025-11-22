ROMUALD MAUFRAS – LE SPLENDID Lille

ROMUALD MAUFRAS Début : 2025-11-22 à 20:45. Tarif : – euros.

Le spectacle est annulé, remboursement des billetsSUPERNOVA EN ACCORD AVEC SYMPATHY PRODUCTION PRESENTE : ROMUALD MAUFRASÀ l’image de ses vidéos de sur internet, sur scène, Romuald parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation… Après une « SAISON 2 » à succès à travers toute la France, Romuald revient avec son nouveau spectacle « SAISON 3 » avec toujours plus d’impertinence !Le saviez-vousLe spectacle est différent tous les ans en fonction de l’actualité

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59