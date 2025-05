Romuald Maufras – Saison 2 – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : non 18 € – 23 € Billetterie :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-upÀ l’image des vidéos de Romuald sur Internet, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation. Comment faire pour être quelqu’un de bien ? Une grande question à laquelle vous aurez peut-être la réponse si vous venez voir la Saison 2 de Romuald. Représentations du 22 au 24 mai 2025, à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr