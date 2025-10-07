Romuald Maufras : Saison 3 Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Romuald Maufras : Saison 3 Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 5 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up À l’image des vidéos de Romuald sur internet, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation. Après une « SAISON 2 » en tournée dans toute la France, Romuald revient avec son nouveau spectacle : « SAISON 3 » ! Représentations du 5 au 7 mars 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr