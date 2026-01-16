Romulée et belles plantes Rond point du T de Lège Arès
Romulée et belles plantes Rond point du T de Lège Arès samedi 28 mars 2026.
Romulée et belles plantes
Rond point du T de Lège D106 Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Découvrez la biodiversité de cette réserve naturelle protégée.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu parking du rond-point du T de Lège. .
Rond point du T de Lège D106 Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Romulée et belles plantes Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès