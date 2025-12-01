RÔMULUS DO BRASIL S’INVITE À L’OT Collioure

RÔMULUS DO BRASIL S’INVITE À L’OT

6, rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-30 16:00:00

fin : 2025-12-30 17:30:00

2025-12-30

Rômulus do Brasil animera l’Office de tourisme de Collioure ce mardi 30 décembre avec sa guitare et son chant. Sa musique lumineuse mêle sambas, bossas, cumbia et chansons françaises, espagnoles ou italiennes, offrant au public une parenthèse chaleureuse et un véritable voyage musical à partager ensemble dans une ambiance conviviale.

6, rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

Rômulus do Brasil will enliven the Collioure Tourist Office this Tuesday, December 30, with his guitar and vocals. His luminous music blends sambas, bossas, cumbia and French, Spanish and Italian songs, offering audiences a warm interlude and a real musical voyage to share together in a convivial atmosphere.

