Romy Alizée & Vivian Allard, Sainte Randonnée SOMA Marseille 6e Arrondissement

Romy Alizée & Vivian Allard, Sainte Randonnée

Mercredi 4 février 2026 à partir de 18h30. SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Sainte Randonnée a pour point de départ une nouvelle éponyme, écrite par Romy Alizée en 2023 pour la revue d’art Censored.

Après avoir travaillé ensemble sur le documentaire musical C(h)œur de sex worker (L’expérience, France Culture, 2024), Romy et le musicien Vivant Allart/Plus petit que trois collaborent à nouveau. Iel ont imaginé la mise en scène et musique du texte, cherchant à inventer une forme hybride empruntant à la performance et la comédie musicale.



Au cous de cette ascension en montagne hallucinatoire et irriguée de fluides, Romy se confronte à un vertige aux multiples résonances. Mais le vertige, est-ce seulement la peur de tomber ? Mêlant lecture, chant et vidéo, Sainte Randonnée se situe à la frontière du conte moderne, où l’humour et l’auto-dérision se nichent dans les interstices d’une écriture très imagée, parfois déconcertante de naïveté et de sincérité. À travers sa voix de princesse Disney, Romy chante tout autant le désir de jouissance que le fantasme de mort, explorant plus largement notre rapport aux pulsions humaines, à nos propres paradoxe, au risque.



Les compositions de Plus petit que trois marchent sur un fil, entre le sérieux et le second degré, avec des morceaux sans filtres et jusqu’au-boutistes, amplifiant les émotions, dissonances et la désarmante candeur du texte. Le résultat est éclectique, s’inspirant parfois de la pesanteur des compositions de Nino Rota tout en passant par la bande originale de Peau d’âne, les yéyés et Sonic Youth. .

SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte Randonnée is based on an eponymous short story written by Romy Alizée in 2023 for the art magazine Censored.

L’événement Romy Alizée & Vivian Allard, Sainte Randonnée Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille