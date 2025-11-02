Romy et les choses de la vie -Théâtre Atelier Bûle Gannat

Romy et les choses de la vie -Théâtre Atelier Bûle

Espace Jean Jaurès Gannat Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 17:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Par la Compagnie Les Ecaillers du spectacle, résa indispensable.

Inspiré de l’entretien inédit accordé par Romy Schneider à la journaliste féministe Alice Schwarzer en 1976, ce spectacle nous plonge dans le cœur battant d’une femme en quête de vérité.

Espace Jean Jaurès Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79

English :

By Compagnie Les Ecaillers du spectacle, booking essential.

Inspired by Romy Schneider?s unpublished 1976 interview with feminist journalist Alice Schwarzer, this show plunges us into the beating heart of a woman in search of truth.

German :

Von der Compagnie Les Ecaillers du spectacle, Reservierungen erforderlich.

Inspiriert von einem unveröffentlichten Interview, das Romy Schneider 1976 mit der feministischen Journalistin Alice Schwarzer führte, tauchen wir in das Herz einer Frau ein, die auf der Suche nach der Wahrheit ist.

Italiano :

A cura della Compagnie Les Ecaillers du spectacle, prenotazione obbligatoria.

Ispirato all’intervista inedita che Romy Schneider rilasciò alla giornalista femminista Alice Schwarzer nel 1976, questo spettacolo ci immerge nel cuore pulsante di una donna alla ricerca della verità.

Espanol :

A cargo de la Compagnie Les Ecaillers du spectacle, imprescindible reservar.

Inspirado en la entrevista inédita que Romy Schneider concedió a la periodista feminista Alice Schwarzer en 1976, este espectáculo nos sumerge en el corazón palpitante de una mujer en busca de la verdad.

