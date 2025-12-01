ROMY ET LES CHOSES DE MA VIE Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Plongez dans l’intimité de Romy Schneider ! Un seul-en-scène captivant qui mêle humour et émotion, révélant la femme derrière l’icône. Entre spleen germanique et libération de la parole, un portrait vibrant porté par une interprète magistrale.
Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com
Immerse yourself in the intimacy of Romy Schneider! A captivating one-woman show that blends humor and emotion, revealing the woman behind the icon. Between Germanic spleen and the liberation of speech, a vibrant portrait carried by a masterful performer.
