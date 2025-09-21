Romy Lwiz Concert Pabu Tréguidel

Romy Lwiz Concert Pabu Tréguidel dimanche 21 septembre 2025.

Romy Lwiz Concert

Pabu Chapelle de Pabu Tréguidel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Pabu à Tréguidel ouvre ses portes à ROMY LWIZ.

Le duo interprète principalement ses compositions en français, avec seulement une guitare et un violon pour porter leurs paroles.

Plongée sous des lacs gelés ou traversée du Brésil, ses histoires sombres de road-trip ne laissent pas de marbre. Avec fantaisie et poésie, les groupes qui les inspirent sont repris à la sauce folk.

Participation au chapeau, vente de gâteau et de riz au lait au bénéfice de la chapelle. .

Pabu Chapelle de Pabu Tréguidel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 11 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Romy Lwiz Concert Tréguidel a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Falaises d’Armor