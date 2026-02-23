Romy Pétale fait son cabaret Oh! Darling Asquins

Romy Pétale fait son cabaret

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 23:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Romy Pétale, créature de cabaret et passeuse de mélodies, réunit musique ancienne et pop, fantômes et burlesque dans un récital quantique étincelant. .

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Romy Pétale fait son cabaret

L’événement Romy Pétale fait son cabaret Asquins a été mis à jour le 2026-02-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)