Romy Pétale fait son cabaret Oh! Darling Asquins
Romy Pétale fait son cabaret
Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-14 23:00:00
2026-03-14
Romy Pétale, créature de cabaret et passeuse de mélodies, réunit musique ancienne et pop, fantômes et burlesque dans un récital quantique étincelant. .
Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
