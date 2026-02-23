Romy Pétale fait son cabaret Oh! Darling Asquins

Romy Pétale fait son cabaret Oh! Darling Asquins samedi 14 mars 2026.

Romy Pétale fait son cabaret

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-14 23:00:00
2026-03-14

Romy Pétale, créature de cabaret et passeuse de mélodies, réunit musique ancienne et pop, fantômes et burlesque dans un récital quantique étincelant.   .

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

