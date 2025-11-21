Ron et ses cuivrettes Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Ron et ses cuivrettes Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay vendredi 21 novembre 2025.

Ron et ses cuivrettes

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

-18 ans, élèves des Ateliers des Arts, apprentis et étudiants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Sonnez trompettes, résonnez tubas !

C’est en fanfare que s’annoncent Ron et ses Cuivrettes, jeunes virtuoses du Conservatoire National Supérieur de Paris. Le temps d’une rencontre, ils s’invitent parmi vous et vous convient à voyager avec eux.

.

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Sound the trumpets, sound the tubas!

Ron and his Cuivrettes, young virtuosos from the Conservatoire National Supérieur de Paris, announce themselves with a fanfare. They invite you to join them on a voyage of discovery.

German :

Lasst die Trompeten erklingen, lasst die Tuba erklingen!

Ron und seine Cuivrettes, junge Virtuosen des Conservatoire National Supérieur de Paris, haben sich mit Fanfaren angekündigt. Sie laden Sie ein, mit ihnen zu reisen.

Italiano :

Suonate le trombe, suonate le tube!

Ron e i suoi Brass Players, giovani virtuosi del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, annunciano il loro arrivo con una fanfara. Vi inviteranno a unirvi a loro in un viaggio di scoperta.

Espanol :

¡Que suenen las trompetas, que suenen las tubas!

Ron y sus Brass Players, jóvenes virtuosos del Conservatorio Nacional Superior de París, anuncian su llegada con una fanfarria. Le invitarán a unirse a ellos en un viaje de descubrimientos.

L’événement Ron et ses cuivrettes Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay