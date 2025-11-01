Ronces Glob Théâtre Bordeaux

Ronces 28 – 31 janvier 2026 Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-28T14:00:00 – 2026-01-28T14:35:00

Fin : 2026-01-31T11:00:00 – 2026-01-31T11:35:00

Capucine Lucas

compagnie Kokeshi

Dans un paysage brumeux, trois danseuses incarnent des sorcières. Ces femmes ont le pouvoir de se transformer et défier les lois de la nature. Dans ce monde fantastique aux allures bleutées de grand froid des longs crépuscules scandinaves, elles revêtent des bois de cerfs, une peau de bête et des broderies. Leurs mouvements expriment la tension entre douceur et désordre, sagesse et rage, en une danse à la fois impétueuse et délicate, placée sous le signe de la vitalité et de la révolte.

Les sorcières ont trop souvent été malmenées, brûlées, caricaturées sous les traits de la vieillesse, de l’aigreur, de la méchanceté et de la peur alors qu’elles étaient avant tout des femmes libres. En revisitant la figure de la sorcière pour la réhabiliter, la chorégraphe Capucine Lucas nous montre, à travers une danse ancrée, des femmes dignes, lumineuses, espiègles, combatives, ambitieuses, culottées et joyeuses.

« Mère de trois filles adolescentes à l’époque de la création, j’ai souhaité créer un spectacle qui rende hommage aux femmes historiques et contemporaines, ordinaires ou extraordinaires, et leur offrir des nouveaux modèles pour se construire en tant que femmes en devenir, des héroïnes combatives, culottées, avec chacune leur individualité tout en célébrant la sororité et le groupe. » – Capucine Lucas

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/ronces/ »}]

