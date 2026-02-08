Ronces Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Sur réservation Tout public

Longtemps persécutées et caricaturées, ces «nouvelles» sorcières apparaissent ici espiègles, combattives et joyeuses, incarnant des trajectoires de résilience et de puissance collective.À travers le mouvement, la musique et la scénographie, les 3 danseuses proposent une relecture poétique et contemporaine des histoires de femmes, en résonance avec les luttes féministes d’hier et d’aujourd’hui.

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://my.weezevent.com/ronces



Afficher la carte du lieu Sémaphore – Espace Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

