Ronces Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes
Ronces Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes mercredi 4 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:00 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit Sur réservation Tout public
Longtemps persécutées et caricaturées, ces «nouvelles» sorcières apparaissent ici espiègles, combattives et joyeuses, incarnant des trajectoires de résilience et de puissance collective.À travers le mouvement, la musique et la scénographie, les 3 danseuses proposent une relecture poétique et contemporaine des histoires de femmes, en résonance avec les luttes féministes d’hier et d’aujourd’hui.
Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://my.weezevent.com/ronces
