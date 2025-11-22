Rond-point ou la Vision d’Émile Place des Promenades Pesmes

Rond-point ou la Vision d’Émile

Nous voici conviés au bout de leur monde

le rond-point ! Trois anciens gilets jaunes s’y sont installés et y partagent leurs souvenirs depuis 2018.

Commence alors le récit de la rencontre de deux mondes le leur et celui

d’un couple arrivé en Porsche Cayenne, avec lequel ils se sont regardés, confrontés, compris… ou pas. Les échanges entre ces personnages quasi-clownesques seront tour à tour touchants, désabusés, méchants, drôles… .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

