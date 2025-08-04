Rond-point ou la vision d’Emilie Salle des fêtes Poligny
Rond-point ou la vision d’Emilie Salle des fêtes Poligny jeudi 26 février 2026.
Rond-point ou la vision d’Emilie
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Théâtre À partir de 12 ans 1h20
Le Cinématique Théâtre
Nous voici conviés au bout du monde. Un rond-point. Deux anciens Gilets Jaunes, André et Micounette, rejoints bientôt par une troisième personne F1, apparue après les événements. Ils sont « les ultimes ». « Les derniers Indiens de la réserve ». « Des fossiles ». Avant d’oublier, ils veulent raconter. Au moins les sept derniers jours. Alors ils convoquent leur souvenir, et de là surgissent deux nouveaux personnages Victor et sa femme, Émilienne. Ils s’arrêtent pour demander aux trois autochtones où est « La Vision d’Émile » ? Mais ce que voient André, Micounette et F1, c’est une menace.
Alors ils résistent. S’engage une rencontre entre deux mondes. Ils vont s’observer, se parler, se confronter — et se comprendre, ou pas ?
Scénographie Alain Deroo, Christophe Vincent, Tony Galliano
Musique et son Julien Woittequand
Création lumière Tony Galliano
Costumes Marine Gressier
Vidéo Jean-Baptiste Benoit
Jeu Cécile Chauvin, Eric Borgen, Francine Gaonach, Mélanie Manuélian, Laurent Viel
Deux représentations
Jeudi 26 février 2026 à 20h30 Salle des Fêtes de Poligny
Jeudi 2 avril 2026 à 20h30 Espace Pasteur de Arbois .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
English : Rond-point ou la vision d’Emilie
German : Rond-point ou la vision d’Emilie
Italiano :
Espanol :
L’événement Rond-point ou la vision d’Emilie Poligny a été mis à jour le 2025-08-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)