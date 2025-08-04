Rond-point ou la vision d’Emilie Salle des fêtes Poligny

Rond-point ou la vision d’Emilie

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Théâtre À partir de 12 ans 1h20

Le Cinématique Théâtre

Nous voici conviés au bout du monde. Un rond-point. Deux anciens Gilets Jaunes, André et Micounette, rejoints bientôt par une troisième personne F1, apparue après les événements. Ils sont « les ultimes ». « Les derniers Indiens de la réserve ». « Des fossiles ». Avant d’oublier, ils veulent raconter. Au moins les sept derniers jours. Alors ils convoquent leur souvenir, et de là surgissent deux nouveaux personnages Victor et sa femme, Émilienne. Ils s’arrêtent pour demander aux trois autochtones où est « La Vision d’Émile » ? Mais ce que voient André, Micounette et F1, c’est une menace.

Alors ils résistent. S’engage une rencontre entre deux mondes. Ils vont s’observer, se parler, se confronter — et se comprendre, ou pas ?

Scénographie Alain Deroo, Christophe Vincent, Tony Galliano

Musique et son Julien Woittequand

Création lumière Tony Galliano

Costumes Marine Gressier

Vidéo Jean-Baptiste Benoit

Jeu Cécile Chauvin, Eric Borgen, Francine Gaonach, Mélanie Manuélian, Laurent Viel

Deux représentations

Jeudi 26 février 2026 à 20h30 Salle des Fêtes de Poligny

Jeudi 2 avril 2026 à 20h30 Espace Pasteur de Arbois .

+33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

