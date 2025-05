Ronde de la brebis 2025 – Réquista, 1 juin 2025 07:00, Réquista.

Aveyron

Ronde de la brebis 2025 Place François Fabié Réquista Aveyron

Début : Dimanche 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Entre amis, en club, en famille… nous sommes heureux de vous accueillir à Réquista pour la traditionnelle Ronde de la Brebis de la Fête de la Brebis.

Cette année, nous vous proposons 2 belles randonnées au départ de Réquista arrivée à Saint-Jean-Delnous !

– Rendez-vous à salle de spectacles de Réquista.

– Départ entre 8h30 à 9h15 (dernier délai). Les participants recevront un ticket et un bracelet lors du paiement.

Cette Ronde n’est pas une compétition, c’est juste une balade tranquille à la découverte du terroir, dans une ambiance conviviale et festive.

Comme tous les ans, 2 circuits balisés seront proposés

– 11 km dénivelé + 330

– 17,5 km dénivelé + 470

L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours en fonction de la météo

Une collation gourmande avec produits régionaux et gâteaux à la broche à l’arrivée et des ravitaillements gourmands approximativement à

mi-parcours vous seront proposées. Des points d’eau sont disponibles sur le circuit.

Le port de chaussures de randonnées et une éco cup est fortement recommandé !

Pas de chien autorisé sur le parcours, même en laisse.

Bonne balade à tous !

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 40 tourisme@requistanais.fr

English :

Whether you’re with friends, club or family… we look forward to welcoming you to Réquista for the traditional Ronde de la Brebis at the Fête de la Brebis.

German :

Mit Freunden, im Verein, mit der Familie… Wir freuen uns, Sie in Réquista zur traditionellen « Ronde de la Brebis » des Schafsfestes begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Che siate in compagnia di amici, di un club o della famiglia, vi aspettiamo a Réquista per la tradizionale Ronde de la Brebis nell’ambito della Fête de la Brebis.

Espanol :

Ya sea con amigos, en club o en familia, le esperamos en Réquista para la tradicional Ronde de la Brebis en el marco de la Fête de la Brebis.

