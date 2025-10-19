Ronde de la caillette 15ème édition route de Romans Chabeuil

Ronde de la caillette 15ème édition route de Romans Chabeuil dimanche 19 octobre 2025.

Ronde de la caillette 15ème édition

route de Romans restaurant La Frégate Chabeuil Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

pour 1 véhicule et son conducteur. Personne supplémentaire 30€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 08:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez participer à une balade touristique pour véhicules anciens. Le parcours fera environ 100km. Venez en costume d’époque (lot remis aux plus beaux équipages).

Inscription jusqu’au 1er octobre. Ouvert aux véhicules de plus de 40 ans et d’exception.

.

route de Romans restaurant La Frégate Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes avac.chabeuil@orange.fr

English :

Come and take part in a sightseeing tour for vintage vehicles. The route will cover around 100km. Come in period costume (prizes awarded to the best crews).

Registration deadline: October 1. Open to exceptional vehicles over 40 years old.

German :

Nehmen Sie an einer touristischen Ausfahrt für alte Fahrzeuge teil. Die Strecke wird etwa 100 km lang sein. Kommen Sie in historischen Kostümen (die schönsten Mannschaften erhalten einen Preis).

Anmeldung bis zum 1. Oktober. Offen für Fahrzeuge, die älter als 40 Jahre und außergewöhnlich sind.

Italiano :

Partecipate a un giro turistico per veicoli d’epoca. Il percorso sarà di circa 100 km. Venite in costume d’epoca (saranno assegnati premi ai migliori equipaggi).

Termine ultimo per l’iscrizione: 1 ottobre. Aperto a veicoli eccezionali di oltre 40 anni.

Espanol :

Venga y participe en un recorrido turístico para vehículos de época. El recorrido será de unos 100 km. Venga disfrazado de época (se concederán premios a las mejores tripulaciones).

Fecha límite de inscripción: 1 de octubre. Abierto a vehículos excepcionales de más de 40 años.

L’événement Ronde de la caillette 15ème édition Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme