Ronde de Noël dans les remparts d’Eguisheim

Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-28

Laissez-vous emporter par la magie de Noël le long d’un circuit dans les Remparts d’Eguisheim ponctué de crèches, d’illuminations et de décorations. Les ruelles pavées et les colombages scintillent à la tombée de la nuit pour vous offrir un merveilleux décor féérique, intime et authentique qui vous fera rêver et vous transportera dans les doux et chaleureux souvenirs de votre enfance. Venez vite découvrir les trésors enchantés qui s’y cachent pour une balade enchanteresse. 0 .

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of Christmas on a tour of the Remparts d’Eguisheim, dotted with nativity scenes, illuminations and decorations. Come and discover the enchanted treasures hidden away for an enchanting stroll.

German :

Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch die Stadtmauern von Eguisheim, der von Krippen, Beleuchtungen und Dekorationen geprägt ist, vom Zauber der Weihnacht mitreißen. Kommen Sie schnell und entdecken Sie die zauberhaften Schätze, die sich dort auf einem zauberhaften Spaziergang verbergen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale con un tour dei bastioni di Eguisheim, costellati di presepi, luminarie e decorazioni. Venite a scoprire i tesori incantati nascosti per una passeggiata incantevole.

Espanol :

Déjese llevar por la magia de la Navidad en un recorrido por las murallas de Eguisheim, salpicadas de belenes, iluminaciones y decoraciones. Venga a descubrir los tesoros encantados que se esconden en un paseo encantador.

L’événement Ronde de Noël dans les remparts d’Eguisheim Eguisheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach