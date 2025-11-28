Ronde de Noël du Veilleur de Nuit Eguisheim

Ronde de Noël du Veilleur de Nuit

Place du Château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-02 2025-12-05 2025-12-09 2025-12-12 2025-12-16 2025-12-19 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-30 2026-01-02

Durant la période de l’Avent, le Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles illuminées pour découvrir les trésors dont regorge la cité, mais aussi l’histoire des veilleurs, du village et des traditions de Noël. Il propose une balade enchanteresse à un public invité à participer !

Attention animation uniquement réservée aux particuliers. Sans réservation. 0 .

Place du Château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

The Night Watchman invites visitors to follow him through the illuminated alleyways to discover the Christmas traditions and treasures that abound in the medieval city.

German :

Der Nachtwächter lädt die Besucher ein, ihm durch die beleuchteten Gassen zu folgen, um mehr über die Weihnachtstraditionen und die Schätze zu erfahren, die die mittelalterliche Stadt zu bieten hat.

Italiano :

Il Guardiano Notturno invita i visitatori a seguirlo nelle strade illuminate per scoprire le tradizioni natalizie e i tesori della città medievale.

Espanol :

El Vigilante Nocturno invita a los visitantes a seguirle por las calles iluminadas para descubrir las tradiciones navideñas y los tesoros de la ciudad medieval.

