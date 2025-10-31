Ronde de Noël Stade de rugby Raymond Brun Salles
Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Gironde
Participez à la Course Pédestre de Salles
L’association Raid du Champion vous donne rendez-vous le samedi 20 décembre à partir de 15 h pour une nouvelle édition festive et sportive de sa course pédestre à Salles.
Que vous soyez coureur confirmé ou amateur, venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse de fin d’année.
Inscriptions ouvertes sur Chrono33
Relevez le défi, seul(e), en famille ou entre amis, et terminez l’année en beauté. .
