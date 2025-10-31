Ronde de Noël Stade de rugby Raymond Brun Salles

Ronde de Noël

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Participez à la Course Pédestre de Salles

L’association Raid du Champion vous donne rendez-vous le samedi 20 décembre à partir de 15 h pour une nouvelle édition festive et sportive de sa course pédestre à Salles.

Que vous soyez coureur confirmé ou amateur, venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse de fin d’année.

Date Samedi 20 décembre

Heure de départ à partir de 15 h

Lieu Salles (33)

Inscriptions ouvertes sur Chrono33

Relevez le défi, seul(e), en famille ou entre amis, et terminez l’année en beauté. .

Stade de rugby Raymond Brun Chemin de Lanquette Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Ronde de Noël

German : Ronde de Noël

Italiano :

Espanol : Ronde de Noël

