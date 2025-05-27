RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX Béziers mardi 27 mai 2025.

RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX

Avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27 2025-06-13 2025-07-04 2025-08-05 2025-08-20 2025-09-12 2025-10-10

Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique la visite du Cimetière Vieux, la nuit, lampe torche en main. Musiciens et guides vous accompagnent, éclairant à leur manière statues et chapelles de ces familles biterroises inspirées, artistes, poètes, propriétaires viticoles, entrepreneurs.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Pour utiliser votre City Card, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

Avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

This tour invites you to explore the Old Cemetery by night, flashlight in hand, in a unique, offbeat, exciting and magnificent way.

German :

Diese Tour lädt Sie zu einer originellen, einzigartigen, schrägen, spannenden und wunderschönen Erkundung ein: der Besuch des Cimetière Vieux bei Nacht mit einer Taschenlampe in der Hand.

Italiano :

Questo tour vi invita a esplorare un sito originale, unico, fuori dagli schemi, affascinante e magnifico: una visita al Cimitero Vecchio di notte, torcia alla mano.

Espanol :

Este recorrido le invita a explorar un lugar original, único, fuera de lo común, fascinante y magnífico: una visita nocturna al Cementerio Viejo, antorcha en mano.

