RONDE DE NUIT : PORTRAITS DE FEMMES DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

RONDE DE NUIT : PORTRAITS DE FEMMES DU CIMETIÈRE VIEUX

Avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-05-07

fin : 2025-07-17

2025-05-07 2025-06-19 2025-07-17 2025-09-25 2025-10-02

Notre concept se décline désormais au féminin ! Lumière sur les personnalités biterroises affirmées et les représentations féminines audacieuses de ce musée à ciel ouvert.

Réservation préalable obligatoire.

Pour utiliser votre City Card, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

Avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Our concept is now available in feminine form! Spotlight on the assertive personalities of Béziers and the bold female representations in this open-air museum. No ticket sales on site.

German :

Unser Konzept gibt es jetzt auch in der weiblichen Form! Beleuchten Sie die selbstbewussten Persönlichkeiten aus Biterro und die gewagten weiblichen Darstellungen in diesem Freilichtmuseum. Kein Kartenverkauf vor Ort.

Italiano :

Il nostro concetto è ora disponibile in forma femminile! Accendiamo i riflettori sulle forti personalità di Béziers e sulle audaci rappresentazioni femminili di questo museo all’aperto.

Espanol :

¡Nuestro concepto ya tiene forma femenina! Enfoque las personalidades asertivas de Béziers y las audaces representaciones femeninas en este museo al aire libre. No se venden entradas in situ.

