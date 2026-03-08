RONDE DE NUIT PORTRAITS DE FEMMES DU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

RONDE DE NUIT PORTRAITS DE FEMMES DU CIMETIÈRE VIEUX

avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Début : 2026-04-09

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-05-21 2026-06-10 2026-07-09 2026-09-11 2026-10-02

Déambulation nocturne au Cimetière Vieux Portraits de femmes met à l’honneur les Biterroises qui ont marqué l’histoire.

Déambulation nocturne, musicale et théâtrale au Cimetière Vieux. Avec Portraits de femmes , partez à la rencontre des Biterroises qui ont marqué l’histoire femmes engagées, inspirantes, parfois oubliées. À la lueur des lampes, elles reprennent vie le temps d’une visite poétique et singulière.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

English :

Night-time stroll through the Old Cemetery: Portraits of Women honors Biterro women who have left their mark on history.

