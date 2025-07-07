Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères Hyères

Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères Hyères lundi 7 juillet 2025.

Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée)

Office de Tourisme de Hyères Avenue de Belgique Hyères Var

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 20:00:00

fin : 2025-08-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Une balade avec les dernières lueurs du jour.

Par les ruelles et les escaliers de la vieille cité, en déroulant le fil de l’Histoire, nous monterons là-haut vers le château …

.

Office de Tourisme de Hyères Avenue de Belgique Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 reservation@provencemed.com

English : Night watch under the stars

A walk with the last light of the day.

Through the streets and staircases of the old town, unrolling the thread of history, we will climb up to the castle…

German :

Ein Spaziergang im letzten Licht des Tages.

Durch die Gassen und Treppen der Altstadt, den Faden der Geschichte abspulend, steigen wir hinauf zum Schloss …

Italiano :

Una passeggiata con l’ultima luce del giorno.

Attraverso le stradine e le scalinate del centro storico, dipanando il filo della storia, saliremo fino al castello…

Espanol :

Un paseo con la última luz del día.

A través de las estrechas calles y escaleras del casco antiguo, desenredando el hilo de la historia, subiremos hasta el castillo…

L’événement Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Hyères a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée