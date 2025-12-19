Ronde de Perseigne 2026 12ème édition Villaines-la-Carelle
Ronde de Perseigne 2026 12ème édition Villaines-la-Carelle dimanche 5 avril 2026.
Ronde de Perseigne 2026 12ème édition
Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Vtt, trail ou marche dans notre jolie Forêt de Perseigne !
Au choix Rando vtt, raid nature, circuit Gravel de 70km !
Mode découverte 10 et 15km (4€)
Autre option créez votre circuit de 25 à 60km (7€)
Départ libre de 8h à 10h
Plus d’infos au 06 09 81 30 88
Et sur http://vttaventures72.blogspot.com/ .
Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 81 30 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mountain bike, trail or walk in our beautiful Perseigne Forest!
L’événement Ronde de Perseigne 2026 12ème édition Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Maine Saosnois