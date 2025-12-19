Ronde de Perseigne 2026 12ème édition

Villaines-la-Carelle Sarthe

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

2026-04-05

Vtt, trail ou marche dans notre jolie Forêt de Perseigne !

Au choix Rando vtt, raid nature, circuit Gravel de 70km !

Mode découverte 10 et 15km (4€)

Autre option créez votre circuit de 25 à 60km (7€)

Départ libre de 8h à 10h

Plus d’infos au 06 09 81 30 88

Et sur http://vttaventures72.blogspot.com/ .

Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 81 30 88

English :

Mountain bike, trail or walk in our beautiful Perseigne Forest!

