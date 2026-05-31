Ronde des arbres « A la rencontre du Chêne », Chem. de la Plage, 73610 Lépin-le-Lac, France, Lépin-le-Lac
Ronde des arbres « A la rencontre du Chêne », Chem. de la Plage, 73610 Lépin-le-Lac, France, Lépin-le-Lac mardi 11 août 2026.
Ronde des arbres « A la rencontre du Chêne » Mardi 11 août, 11h30 Chem. de la Plage, 73610 Lépin-le-Lac, France Savoie
Tarifs : Tarif normal 15€ ; Tarif réduit 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T11:30:00+02:00 – 2026-08-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-11T11:30:00+02:00 – 2026-08-11T13:00:00+02:00
Laissez-vous conter leur histoire, découvrez leur symbolique et leurs vertus surprenantes, partagez en famille des expériences sensorielles et créatives !
Atelier d’éveil en nature intergénérationnel pour tous, enfants à partir de 5 ans accompagnés d’adultes (parents, grand-parents…).
Lieu : Réserve Naturelle des marais de la gare – Lépin-le-lac (Lac d’Aiguebelette), Savoie.
Durée : 1h30. Petite marche de 10mn aller pour accéder au site.
Atelier assuré avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).
Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 15 participants : me contacter.
Durée : 1h30
Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ronde-des-arbres-a-la-rencontre-du-chene-9614
Chem. de la Plage, 73610 Lépin-le-Lac, France Chem. de la Plage, 73610 Lépin-le-Lac, France Lépin-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/ronde-des-arbres-a-la-rencontre-du-chene-9614 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/ronde-des-arbres-a-la-rencontre-du-chene-9614 »}]
Magali Natur’harmonie & Marielle de « Mille chemins de Nature » vous accompagnent à la rencontre des arbres entre visible et invisible, au rythme des saisons. Nature Atelier nature