Ronde des arbres « A la rencontre du Hêtre », Col du Banchet, 73470 Ayn, France, Ayn

Ronde des arbres « A la rencontre du Hêtre » Mardi 27 octobre, 15h30 Col du Banchet, 73470 Ayn, France Savoie

Tarifs : Tarif réduit 12€ ; Tarif normal 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T15:30:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T15:30:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Laissez-vous conter leur histoire, découvrez leur symbolique et leurs vertus surprenantes, partagez en famille des expériences sensorielles et créatives !

Atelier d’éveil en nature intergénérationnel pour tous, enfants à partir de 5 ans accompagnés d’adultes (parents, grand-parents…).

Lieu : Col du Banchet – Ayn (Lac d’Aiguebelette), Savoie.

Durée : 1h30. Petite marche de 10mn aller pour accéder au site.

Atelier assuré avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 15 participants : me contacter.

Durée : 1h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ronde-des-arbres-a-la-rencontre-du-hetre-5149

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Magali Natur’harmonie & Marielle de « Mille chemins de Nature » vous accompagnent à la rencontre des arbres entre visible et invisible, au rythme des saisons. Nature Atelier nature