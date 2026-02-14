Ronde des arbres « A la rencontre du tilleul », 74540 Cusy, France, Cusy

Ronde des arbres « A la rencontre du tilleul » Mercredi 3 juin, 16h00 74540 Cusy, France Haute-Savoie

Tarifs : Adultes 15€ ; Enfant 12€

Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

Laissez-vous conter leur histoire, découvrez leur symbolique et leurs vertus surprenantes, partagez en famille des expériences sensorielles et créatives !

Atelier d’éveil en nature intergénérationnel pour tous, enfants à partir de 5 ans accompagnés d’adultes (parents, grand-parents…).

Atelier assuré avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Durée : 1h30

Activité organisée par Marielle – Animatrice éveil à la nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/ronde-des-arbres-a-la-rencontre-du-tilleul-8481

Marielle et Magali de Magali Natur’harmonie vous accompagnent à la rencontre des arbres entre visible et invisible, au rythme des saisons. Nature Atelier nature