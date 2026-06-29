Informations pratiques

Sainte-Orse

Ronde des Bories

Sainte-Orse Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

15ème randonnée VTT et pédestre Entre les pays d’Ans, d’Hautefort et d’Auberoche. VTT 45 et 60 km (à partir de 8h), 25 km (à partir de 9h). Marche 10 et 15 km (à partir de 8h). Café le matin, ravitaillement sur le parcours et boisson à l’arrivée. Inscription sur place au lavoir de Sainte Orse. Repas midi sur place (7€ pour les participants rando et 10€ pour les accompagnants). .

Sainte-Orse 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 15 22 78

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English : Ronde des Bories

L’événement Ronde des Bories Sainte-Orse a été mis à jour le 2026-06-29 par Vézère Périgord Noir