Ronde des fruits Pierrelatte 28 juin 2025 12:00

Drôme

Ronde des fruits Chemin de Freyssinet Pierrelatte Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12 € sur place

Début : 2025-06-28 12:00:00

fin : 2025-06-28 15:30:00

2025-06-28

Organisation UC Pierrelatte. Circuit de 3,7 Km.

Dossards et Départs chemin de Freyssinet ( Serre fraise de Lablachette)

Chemin de Freyssinet

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Organized by UC Pierrelatte. 3.7 km circuit.

Numbers and starts at chemin de Freyssinet ( Serre fraise de Lablachette)

German :

Organisation UC Pierrelatte. Rundkurs von 3,7 km.

Startnummern und Abfahrt chemin de Freyssinet ( Serre fraise de Lablachette)

Italiano :

Organizzato dall’UC Pierrelatte. Circuito di 3,7 km.

Numeri e partenza da chemin de Freyssinet (fattoria delle fragole di Lablachette)

Espanol :

Organizado por la UC Pierrelatte. Circuito de 3,7 km.

Números y salidas en chemin de Freyssinet ( granja de fresas Lablachette)

L’événement Ronde des fruits Pierrelatte a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence