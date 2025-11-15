Ronde des histoires Chartres

Ronde des histoires

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

2025-11-15

Des bibliothécaires lisent des livres à vos enfants. Le thème de la prochaine ronde sera les dragons !

À partir de 4 ans. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Librarians read books to your children. The theme of the next round will be dragons!

German :

Bibliothekarinnen lesen Ihren Kindern aus Büchern vor. Das Thema der nächsten Runde sind Drachen!

Italiano :

I bibliotecari leggono libri ai vostri bambini. Il tema del prossimo turno saranno i draghi!

Espanol :

Los bibliotecarios leen libros a tus hijos. El tema de la próxima ronda serán los dragones

