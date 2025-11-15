Ronde des histoires Chartres
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Des bibliothécaires lisent des livres à vos enfants. Le thème de la prochaine ronde sera les dragons !
À partir de 4 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Librarians read books to your children. The theme of the next round will be dragons!
German :
Bibliothekarinnen lesen Ihren Kindern aus Büchern vor. Das Thema der nächsten Runde sind Drachen!
Italiano :
I bibliotecari leggono libri ai vostri bambini. Il tema del prossimo turno saranno i draghi!
Espanol :
Los bibliotecarios leen libros a tus hijos. El tema de la próxima ronda serán los dragones
