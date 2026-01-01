Ronde des histoires Chartres

Ronde des histoires

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 11:30:00

2026-01-17

Livres racontés aux enfants par des bibliothécaires

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, Places limitées .

Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 45 20 biblui.aragon@agglo-ville.chartres.fr

English :

Books told to children by librarians

