Ronde des histoires Chartres
Ronde des histoires Chartres samedi 17 janvier 2026.
Ronde des histoires
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-01-17 11:30:00
Début : Samedi 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-01-17 11:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Livres racontés aux enfants par des bibliothécaires
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, Places limitées .
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 45 20 biblui.aragon@agglo-ville.chartres.fr
English :
Books told to children by librarians
