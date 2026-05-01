Ancey

Ronde des Roches

Au Pâquier Ancey Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée pédestre à travers les paysages environnants organisée par le comité des fêtes d’Ancey. Parcours de 9 et 13 km environ, tous niveaux + parcours lutin de 3,5 km. Repas sous chapiteau après la randonnée (en option). Au menu cette année rougail ou rougail végétarien. .

Au Pâquier Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.ancey@gmail.com

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English : Ronde des Roches

L’événement Ronde des Roches Ancey a été mis à jour le 2026-04-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)