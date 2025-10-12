Ronde des soupes Istres

Ronde des soupes Istres dimanche 12 octobre 2025.

Ronde des soupes

Dimanche 12 octobre 2025.

Trigance.

Dimanche 19 octobre 2025.

Etang de l’Olivier.

Vendredi 24 octobre 2025.

Entressen, centre social et d’animation Pierre Miallet.

Dimanche 26 octobre 2025.

Centre social du Prépaou. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône

Pour la 8e année consécutive la ville d’Istres, avec la complicité des C.I.Q. et associations de quartiers, nous invite une nouvelle fois à entrer dans la « ronde des soupes » !

Le principe est simple dès 9h, chaque participant volontaire apporte les ingrédients qu’il désire mettre dans la soupe selon la recette de son choix et tous ensemble nous épluchons, éminçons, assaisonnons… et faisons mijoter la soupe pour ensuite la déguster.



Sur le coup de midi, commence un moment de convivialité et de bonne humeur, un repas partagé sous le signe de la soupe.



Bonne humeur, convivialité, animations diverses et musicales, jeux de société… complètent les ingrédients de cette « ronde des soupes » istréenne dans les quartiers.



La ronde 2024 débutera le dimanche 6 octobre dans les quartiers ouest, devant la maison de quartier de Trigance, avec la participation, entre autres, des CIQ des Charmilles, L’Orée du Parc, Boucasson-Bruants, Campagne Baïle, Trigance et la chorale de la maison de retraite publique des Cardalines.



Dimanche 20 octobre, les quartiers Est ont rendez-vous sur l’esplanade de l’étang de l’Olivier, en partenariat avec le centre social La Farandole, les Rameurs de l’Olivier, la Boule humide, l’association des habitants du Vieil Istres et l’Escale Jeunes.



Vendredi 18 octobre, c’est en fin de journée que les cuisiniers et leurs convives se retrouveront à Entressen, au Centre social et d’animation Pierre-Miallet, épaulés par les adhérents des jardins familiaux, pour goûter entre autres les soupes préparées par les enfants l’après-midi dans leurs écoles.



Enfin, dimanche 27 octobre, les quartiers Sud iront dans les cuisines et sur le parvis du centre social du Prépaou avec le soutien du CIQ des Gargouilles. .

Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 24

English :

For the 8th year running, the town of Istres, with the help of the C.I.Q. and neighbourhood associations, is once again inviting us to join in the « soup round »!

German :

Zum achten Mal in Folge lädt uns die Stadt Istres in Zusammenarbeit mit den C.I.Q. und den Vereinen der Stadtviertel erneut ein, in die « Suppenrunde » einzutreten!

Italiano :

Per l’ottavo anno consecutivo, la città di Istres, con l’aiuto del C.I.Q. e delle associazioni di quartiere, ci invita ancora una volta a partecipare al « giro della zuppa »!

Espanol :

Por octavo año consecutivo, la ciudad de Istres, con la ayuda del C.I.Q. y las asociaciones de vecinos, nos invita de nuevo a participar en la « ronda de la sopa »

