Ronde des soupes Istres

Informations pratiques

Istres

Ronde des soupes

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 15h.

Etang de l’Olivier.

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 15h.

Trigance – Maison de quartier.

Dimanche 18 octobre 2026 de 9h à 15h.

Centre social du Prépaou.

Vendredi 23 octobre 2026 de 17h à 22h.

Entressen, centre social et d’animation Pierre Miallet. Divers lieux Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-23 22:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-23

Pour la 10e année consécutive la ville d’Istres, avec la complicité des C.I.Q. et associations de quartiers, nous invite une nouvelle fois à entrer dans la « ronde des soupes » !

Le principe est simple : dès 9h, chaque participant volontaire apporte les ingrédients qu’il désire mettre dans la soupe selon la recette de son choix et, tous ensemble, nous épluchons, éminçons, assaisonnons et faisons mijoter les soupes pour ensuite les déguster.



Sur le coup de midi, place à un moment de convivialité et de bonne humeur autour d’un repas partagé sous le signe de la soupe.



Animations musicales, jeux de société et moments de partage complètent les ingrédients de cette nouvelle « Ronde des soupes » istréenne dans les quartiers.



La Ronde des soupes débutera le dimanche 4 octobre, de 9h à 15h, sur l’esplanade de l’étang de l’Olivier.



Dimanche 11 octobre, de 9h à 15h, rendez-vous dans les quartiers Ouest, devant la maison de quartier de Trigance.



Dimanche 18 octobre, de 9h à 15h, les quartiers Sud se retrouveront au centre social du Prépaou.



Enfin, vendredi 23 octobre, de 17h à 22h, la Ronde des soupes s’installera à Entressen, au Centre social et d’animation Pierre-Miallet.



Pour participer, il suffit de venir avec ses ingrédients et l’envie de partager un moment convivial autour de la préparation et de la dégustation des soupes. .

Divers lieux Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 50 24

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English :

For the 10th consecutive year, the city of Istres, in partnership with the C.I.Q. and neighborhood associations, invites us once again to join the “soup roundup”!

L’événement Ronde des soupes Istres a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Istres