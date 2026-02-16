RONDE du BASSIN SIOULE LIMAGNE Place Pasteur, Cours de la république. Gannat

RONDE du BASSIN SIOULE LIMAGNE

Place Pasteur, Cours de la république. Cours de la Répubique Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:15:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Course cyclistes Fédérale Juniors U19 sous la Fédération Française de cycliste

.

Place Pasteur, Cours de la république. Cours de la Répubique Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 37 48 37 rbslreservations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fédérale Juniors U19 cycling race under the French Cycling Federation

L’événement RONDE du BASSIN SIOULE LIMAGNE Gannat a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Val de Sioule