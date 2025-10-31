Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ronde du Jura Champagnole

Ronde du Jura Champagnole vendredi 2 janvier 2026.

Ronde du Jura

L’Oppidum Champagnole Jura

Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-03

2026-01-02

La 56ème édition de la Ronde du Jura revient en 2026.

Au programme
• Reconnaissances, shakedown et fondue géante (sur inscription) le vendredi 2 janvier.
• Les spéciales , départs, un tour nocturne et remises des prix le samedi 3 janvier.

Engagements disponibles dès Novembre.

Informations sur la page Facebook Auto Sport des Neiges .   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   autosportdesneiges@gmail.com

