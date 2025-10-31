Ronde du Jura Champagnole
Ronde du Jura Champagnole vendredi 2 janvier 2026.
Ronde du Jura
L’Oppidum Champagnole Jura
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-03
2026-01-02
La 56ème édition de la Ronde du Jura revient en 2026.
Au programme
• Reconnaissances, shakedown et fondue géante (sur inscription) le vendredi 2 janvier.
• Les spéciales , départs, un tour nocturne et remises des prix le samedi 3 janvier.
Engagements disponibles dès Novembre.
Informations sur la page Facebook Auto Sport des Neiges . .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté autosportdesneiges@gmail.com
L’événement Ronde du Jura Champagnole a été mis à jour le 2025-10-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA