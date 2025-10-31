Ronde du Jura Champagnole

Ronde du Jura

L’Oppidum Champagnole Jura

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-03

2026-01-02

La 56ème édition de la Ronde du Jura revient en 2026.

Au programme

• Reconnaissances, shakedown et fondue géante (sur inscription) le vendredi 2 janvier.

• Les spéciales , départs, un tour nocturne et remises des prix le samedi 3 janvier.

Engagements disponibles dès Novembre.

Informations sur la page Facebook Auto Sport des Neiges . .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté autosportdesneiges@gmail.com

