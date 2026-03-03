Ronde du Sargailhouse Coarraze
Ronde du Sargailhouse Coarraze dimanche 29 mars 2026.
Ronde du Sargailhouse
1 Place de la Mairie Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
2 courses 20km et 10km à travers la forêt et le village de Coarraze.
Courses des enfants, et de nombreux lots de partenaires locaux à gagner ! .
1 Place de la Mairie Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 73 74 93 assos.parentsactions@gmail.com
English : Ronde du Sargailhouse
