Ronde du Sargailhouse Coarraze

Ronde du Sargailhouse

1 Place de la Mairie Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

2 courses 20km et 10km à travers la forêt et le village de Coarraze.

Courses des enfants, et de nombreux lots de partenaires locaux à gagner ! .

1 Place de la Mairie Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 73 74 93 assos.parentsactions@gmail.com

