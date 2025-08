Ronde du veilleur de nuit Châtenois

Ronde du veilleur de nuit Châtenois mercredi 30 juillet 2025.

Ronde du veilleur de nuit

81 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Partez à la découverte de l’histoire et des anecdotes de Châtenois en suivant le veilleur de nuit

Parcourez la jolie citée fortifiée de Châtenois en compagnie du veilleur de nuit et découvrez son patrimoine et son histoire. Depuis la Mairie, en passant sous la Tour des Sorcières, en longeant les remparts, plongez dans le passé médiéval de la commune au gré d’anecdotes historiques. 0 .

81 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48 filoudrt13@gmail.com

English :

Discover the history and anecdotes of Châtenois by following the night watchman

German :

Entdecken Sie die Geschichte und die Anekdoten von Châtenois, indem Sie dem Nachtwächter folgen

Italiano :

Scoprite la storia e gli aneddoti di Châtenois seguendo il guardiano notturno

Espanol :

Descubra la historia y las anécdotas de Châtenois siguiendo al vigilante nocturno

L’événement Ronde du veilleur de nuit Châtenois a été mis à jour le 2025-06-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme