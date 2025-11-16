Ronde Lafitolaise LAFITOLE Lafitole
Ronde Lafitolaise LAFITOLE Lafitole dimanche 16 novembre 2025.
Ronde Lafitolaise
LAFITOLE Complexe sportif Lafitole Hautes-Pyrénées
Tarif : – – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Participez à la Ronde Lafitolaise une marche ou course conviviale, un bon repas et une super ambiance pour fêter les 10 ans de l’événement.
Marche, Course 10 ou 11.7 kms
Départ à 9h30 sans chrono.
Course enfant de 400 m à 1200 m à 11h30
Repas pâté de campagne, poulet basquaise avec riz, fromage, dessert, vin, café.
Inscription avant le samedi 8 novembre Patrice 07 69 15 69 10
.
LAFITOLE Complexe sportif Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 15 69 10 associationrondelafitolaise@gmail.com
English :
Take part in the Ronde Lafitolaise: a friendly walk or run, a good meal and a great atmosphere to celebrate the 10th anniversary of the event.
Walk, Run 10 or 11.7 kms
Start at 9:30 a.m. with no stopwatch.
Children’s race: from 400 m to 1200 m at 11:30 a.m
Meal: pâté de campagne, poulet basquaise with rice, cheese, dessert, wine, coffee.
Registration before Saturday November 8: Patrice 07 69 15 69 10
German :
Nehmen Sie an der Ronde Lafitolaise teil: ein geselliger Marsch oder Lauf, ein gutes Essen und eine tolle Stimmung, um das 10-jährige Jubiläum der Veranstaltung zu feiern.
Wanderung, Lauf 10 oder 11,7 kms
Start um 9.30 Uhr ohne Zeitmessung.
Kinderlauf: von 400 m bis 1200 m um 11:30 Uhr
Mahlzeit: Landpastete, Baskisches Huhn mit Reis, Käse, Dessert, Wein, Kaffee.
Anmeldung vor Samstag, dem 8. November: Patrice 07 69 15 69 10
Italiano :
Partecipate alla Ronde Lafitolaise: una passeggiata o una corsa amichevole, un buon pasto e una grande atmosfera per celebrare il 10° anniversario dell’evento.
Camminare, correre 10 o 11,7 km
Partenza alle 9.30 senza limiti di tempo.
Gara per bambini: da 400 m a 1200 m alle 11.30
Pasto: pâté de campagne, poulet basquaise con riso, formaggio, dessert, vino, caffè.
Iscrizioni entro sabato 8 novembre: Patrice 07 69 15 69 10
Espanol :
Participe en la Ronde Lafitolaise: un paseo o una carrera amistosa, una buena comida y un gran ambiente para celebrar el 10º aniversario del evento.
Caminar, correr 10 o 11,7 km
Salida a las 9h30 sin límite de tiempo.
Carrera infantil: de 400 m a 1.200 m a las 11.30 h
Comida: pâté de campagne, poulet basquaise con arroz, queso, postre, vino, café.
Inscripciones antes del sábado 8 de noviembre: Patrice 07 69 15 69 10
L’événement Ronde Lafitolaise Lafitole a été mis à jour le 2025-10-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65