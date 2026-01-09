Ronde solidaire du Val d’Amboise 2026

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 07 février 2026, rendez-vous pour la 9ème édition de la Ronde solidaire du Val d’Amboise Entre Vignes et Châteaux .

Le samedi 07 février 2026, rendez-vous pour la 9ème édition de la Ronde solidaire du Val d’Amboise Entre Vignes et Châteaux . Accueil sur la place Michel Debré.

4 parcours sont proposés avec possibilité de participer à un grand dîner festif au restaurant la Cave aux fouées.

13h une course enfants de 1,1 km

13h15 un trail de 9,5 Km

13h30 une randonnée pédestre de 8,7 Km

13h45 un trail de 21,2 km (avec un complément de parcours)

Organisée par l’Association RSVA, dans le cadre de Défi Sports Solidaires En Peloton, grâce au soutien de la commanderie des grands vins d’Amboise et de la mairie d’Amboise.

La totalité des bénéfices est reversée à la Fondation France Sclérose en Plaques.

Inscription obligatoire. .

Place Michel Debré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 24 75 44 22 la.rsva.37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Val d’Amboise Solidarity Run 2026

On Saturday, 7th February 2026, join us for the 9th edition of the Val d’Amboise Solidarity Run, ‘Between Vineyards and Castles’.

L’événement Ronde solidaire du Val d’Amboise 2026 Amboise a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE AMBOISE