Rondes printanières École de musique Chapelle Vesoul vendredi 3 avril 2026.

École de musique Chapelle 41 Rue Baron Bouvier Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 EUR

3 avril 2026
Marimba Martin Bermon
Piano Nils Van Keulen
Œuvre de Tchaïkovski, Cangelosi, Piazzolla et Le Sacre du Printemps de Stravinsky   .

École de musique Chapelle 41 Rue Baron Bouvier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 52 91 

