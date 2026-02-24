Rondes printanières École de musique Chapelle Vesoul
Rondes printanières École de musique Chapelle Vesoul vendredi 3 avril 2026.
Rondes printanières
École de musique Chapelle 41 Rue Baron Bouvier Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Marimba Martin Bermon
Piano Nils Van Keulen
Œuvre de Tchaïkovski, Cangelosi, Piazzolla et Le Sacre du Printemps de Stravinsky .
École de musique Chapelle 41 Rue Baron Bouvier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 52 91
