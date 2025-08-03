RONDO Minikino Bordeaux

Adhésion obligatoire au Minikino : 2€ + participation 5€

Dimanche 3 août — 18h

CLUB16 : le ciné-club en projection 16 mm

Participation : 5€

RONDO

Zvominir Berkovic

Yougoslavie (Croatie) / 1966 / n&b / 1h35 / vostfr

Avec Milena Dravic, Relja Basic, Stevo Zigon

Chaque dimanche, Mladen, célibataire solitaire et sérieux qui exerce la profession de juge, retrouve Fedja, artiste-décorateur plein de fantaisie, pour jouer aux échecs. Graduellement, une relation amoureuse se tisse entre Mladen et Neda, l’épouse de Fedja. Le jeu est au centre du film, les mouvements répondant aux développements émotionnels des personnages.

Produit en 1966, « Rondo » est le premier long métrage du musicien et scénariste Zvonomir Berkovic, auteur de « H-8« , un classique du cinéma Croate des années 50. Dans ces deux films, il a recours à la forme musicale comme source narrative. Comme dans le Rondeau de Mozart, qui revient régulièrement au fil du récit, le contexte initial (la partie d’échecs du dimanche après-midi) est répété avec de minimes variations, amenant lentement les trois personnages vers une situation de crise. Formellement élaboré, baignant dans un climat d’intimité, avec pour décor un appartement confortable de la classe-moyenne, « Rondo » tranche avec la tradition du cinéma Yougoslave, en introduisant l’esthétique du roman psychologique.

À ce titre, « Rondo » est considéré comme un des classiques et un des meilleurs films du cinéma moderne Croate, et il vous sera présenté dans une très rare copie 16 mm !

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux

Un film rare de Zvominir Berkovic (Yougoslavie (Croatie), 1966) en projection unique au Minikino le dimanche 3 août au Minikino ! cinéma art&essai

