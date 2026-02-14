Rondonnée pédestre La Paysanne Coullons

Rondonnée pédestre La Paysanne

6 Rue de la Mairie Coullons Loiret

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 07:00:00

fin : 2026-03-15 10:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Randonnée pédestre La Paysanne dimanche 15 mars

La randonnée pédestre La Paysanne se déroulera le dimanche 15 mars à Coullons, au départ de la Salle Simone Veil, pour une journée sportive et conviviale organisée par Rando Loisirs Coullons.

4 parcours sont proposés 8 km, 12 km, 16 km et 25 km.

Les départs s’échelonnent entre 7h et 10h selon la distance choisie.

Prévoir un gobelet

Les chiens sont admis s’ils sont tenus en laisse courte.

Tarifs

– 8 km et 12 km 3 € licenciés 4 € non-licenciés (départ de 7h à 10h)

– 16 km 4 € licenciés 5 € non-licenciés (départ de 7h à 8h30)

– 25 km 4 € licenciés 5 € non-licenciés (départ de 7h à 8h)

Enfants de moins de 12 ans gratuit

Sur place, profitez d’un moment chaleureux avec du vin chaud et du boudin grillé. Une belle occasion de découvrir les paysages locaux ! 3 .

6 Rue de la Mairie Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 20 83 37 randocoullons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Paysanne walking tour Sunday, March 15

