Rondonnée pédestre La Paysanne Coullons
Rondonnée pédestre La Paysanne Coullons dimanche 15 mars 2026.
Rondonnée pédestre La Paysanne
6 Rue de la Mairie Coullons Loiret
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 07:00:00
fin : 2026-03-15 10:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Randonnée pédestre La Paysanne dimanche 15 mars
La randonnée pédestre La Paysanne se déroulera le dimanche 15 mars à Coullons, au départ de la Salle Simone Veil, pour une journée sportive et conviviale organisée par Rando Loisirs Coullons.
4 parcours sont proposés 8 km, 12 km, 16 km et 25 km.
Les départs s’échelonnent entre 7h et 10h selon la distance choisie.
Prévoir un gobelet
Les chiens sont admis s’ils sont tenus en laisse courte.
Tarifs
– 8 km et 12 km 3 € licenciés 4 € non-licenciés (départ de 7h à 10h)
– 16 km 4 € licenciés 5 € non-licenciés (départ de 7h à 8h30)
– 25 km 4 € licenciés 5 € non-licenciés (départ de 7h à 8h)
Enfants de moins de 12 ans gratuit
Sur place, profitez d’un moment chaleureux avec du vin chaud et du boudin grillé. Une belle occasion de découvrir les paysages locaux ! 3 .
6 Rue de la Mairie Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 20 83 37 randocoullons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Paysanne walking tour Sunday, March 15
L’événement Rondonnée pédestre La Paysanne Coullons a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN