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RONI BEN-HUR LE M. MUSEE DU VIN Paris

RONI BEN-HUR LE M. MUSEE DU VIN Paris

RONI BEN-HUR LE M. MUSEE DU VIN Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : LE M. MUSEE DU VIN

Adresse : 5 SQUARE CHARLES DICKENS

Ville : 75016 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:00

RONI BEN-HUR Début : 2026-04-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75

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