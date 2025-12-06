Ronker • New Toy SUPERSONIC Paris

RONKER (22h00)

(Alt punk – Denderleeuw, BEL)

RONKER n’est pas le premier groupe de speednoise à la pointe de la technologie, mais il est le premier à avoir inventé ce terme. Formé en 2020 au cœur des marécages belges, le groupe a un look naturellement usé et crie à tue-tête. La musique de RONKER peut être décrite comme un mélange entre les Misfits de l’époque Danzig et Helmet, influencée à parts égales par le hardcore punk des débuts et la musique alternative à la guitare des années 90.

Depuis sa création, RONKER passe le plus clair de son temps sur la route. Il se forge un public à l’ancienne : en jouant en live. Toujours viscéral, urgent et frénétique, RONKER est l’exemple parfait d’un groupe résolument engagé dans l’athlétisme rock’n’roll. Il fait des figures et se fait un nom.

Bien que RONKER aime se présenter comme une bande de joyeux lurons au grand cœur, ses membres ne sont pas vraiment connus pour être les plus heureux de l’école. Le moment est venu de ramener cette colère sur scène et de brûler les attentes avec une nouvelle série de morceaux speed-noise. Toujours en souffrance, toujours nerveux.

Respectez la frénésie. Libérez les chiens de guerre. Le RONK arrive.

https://ronker.bandcamp.com/

https://youtu.be/H89G50-BsVA?si=aS-GlhtVjjttTm_X

NEW TOYS (21h00)

(Alt rock – Tours, FR)

New Toy est un projet qui met le feu à l’ennui et aux injustices. Entre punk nerveux et indie rock mélancolique, ils transforment l’usure mentale en carburant, les traumas en refrains. À la croisée de la rage collective et de l’intime cabossé, leurs morceaux chantent la honte, la peur, l’amour qui crame et les cicatrices qu’on expose en plein jour. C’est politique, c’est personnel, c’est bruyant — du bruit pour celles et ceux qu’on fait taire, du bruit pour rester vivant.

Les 3 influences : Fat Dog, High Vis, Nine Inch Nails

https://www.youtube.com/@newtoytheband

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 10 Février 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… IDLES, Ditz & Misfits !

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

